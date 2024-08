Dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek a Bácska Vadászkürt Egyesület zenei kísérete mellett tartotta meg a Hubertus Szentmisét. Az Országos Vadásznap megnyitóján részt vett dr. Nagy István agrárminiszter, Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára, Kovács Zoltán, a Nimród vadászújság főszerkesztője, Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, a Országgyűlés alelnöke, dr. Jámbor László, az Országos Vadászkamar elnöke. Az ünnepségen részt vevők felállva köszöntötték a Magyar Vadászok, a Bács-Kiskun vármegyei vadászok, a Bácska Vadászkürt Egyesület zászlajának behozatalát.

Kitüntetéseket is átadtak

Fotó: Szentirmay Tamás

A megnyitón először Lezsák Sándor országgyűlési képviselő köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy a statisztikai adatok szerint évente 75-80 ezer gímszarvast lőnek ki a vadászok, elsősorban a Dunántúlon és Észak-Magyarországon. A trófeák közel harmada érmes kategóriába esik. A dámszarvasokból húszezret lőnek le a vadászok. A trófeák egytizenketted része érmes. Őzből és mezei nyúlból száztízezret, vaddisznóból száznegyvenezret, muflonból négyezret, fácánból négyszázezret, fogolyból pedig évente hatezret ejtenek el a vadászok. A vadgazdálkodásnak mintegy kétszáz milliárd forint az éves bevétele, de sok a kiadása is, mert 1400 vadgazdálkodási egységet fenn kell tartani és a háromezer hivatásos vadász ellátmányáról is gondoskodni kell. Bodrogi Gyulát is idézte, aki a következőket mondta: Sokan azt hiszik, hogy aki vadászik, az nem szereti az állatokat, pedig ahol vadászok vannak, ott van vad. Ahol nincsenek vadászok, ott nincs vad, mert ott az orvvadászok kiirtották.

A vadállomány nemzeti kincs

– A kormány fontos megújuló természeti erőforrásként tekint Magyarország vadállományára, amely nemzeti kincs, ezért védeni szükséges, de szakszerűen és fenntartható módon gazdálkodni is kell vele – ezt már Nagy István agrárminiszter mondta. – Az egészséges, jó genetikai értékkel rendelkező vadállomány fenntartásában a vadászat kulcsfontosságú. A lokálisan elszaporodott nagy vadállomány létszámcsökkentése nem odázható el. A mennyiségi szemlélet helyett a kisebb létszámú, de jobb minőségű vadállomány kialakítására kell törekedni, mindenképpen – hangsúlyozta.