Az Útinform az alábbi közúti munkálatokkal kapcsolatban adott tájékoztatást keddre vonatkozóan.

Gyorsforgalmi utak:

Az M5-ös autópályán,

- Táborfalva és Lajosmizse között aszfaltoznak. A Röszke felé vezető oldalon, az 59-es és 64-es kilométer között a leállósávot és a külső sávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a leállósáv és a külső sáv járható.

- az elválasztósáv növényzetét vágják vissza Röszke felé Inárcs térségében. A 31-es és a 35-ös kilométer között délig a belső sávban dolgoznak.

- az elválasztósáv növényzetét vágják vissza Budapest felé, Újhartyán után. A 41-es és a 38-as kilométer között mozgó terelés mellett a külső sávba kell sorolni!

- a főváros felé két helyen is kaszálnak az elválasztósávban. Szeged térségében a 151-es és a 130-as kilométer között, valamint Kecskemét térségében a 82-es és a 74-es kilométer között is lassan haladó munkagépek foglalják el a belső sávot.

Az M5-ös autópályán Kiskunfélegyháza térségében burkolatfelújítási munkák kezdődtek. A Szeged felé vezető oldalán a 109-es és a 114-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, a járműveket a belső sávba terelik. A munka kapcsán a 114-es kilométernél található Kiskunfélegyháza dél csomópont le- és felhajtóágát is lezárták.

Főutak:

Az 52-es főúton, Fülöpszállás átkelési szakaszán, a 35-ös kilométernél a vasúti átjárót újítják fel. A forgalmat terelőútra irányítják.

Az 53-as főúton,

Akasztó térségében az út menti cserjét irtják. A 17-es kilométernél a forgalom félpályán halad.

Soltvadkert határában, a 36-os kilométernél a vasúti átjárót építik, ezért azt lezárták. A forgalmat ideiglenes terelőútra irányítják.

Az 54-es főúton,

- Soltvadkert közelében, a 43-as és 44-es kilométer között körforgalmú csomópontot építenek. A félpályás lezárásnál jelzőlámpa szabályozza az áthaladást.

- Császártöltés közelében, a 71-es és 74-es kilométer között építési munka miatt a fél útpályát lezárták.

A 441-es főúton, Kecskemét elkerülő szakaszán, a 28-as kilométernél lévő 445-ös főúti csomópontot körforgalmúvá alakítják át. A két főút között jelenleg a kapcsolat megszűnt, a teherforgalmat elterelik.