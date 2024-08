Ezek a beruházások is, mint a többi, ez évi beruházás is a 2024. évi költségvetésben az év elején egyhangúlag elfogadott képviselő-testületi döntés alapján valósultak és valósulnak meg – tájékoztatott Széll Péter bajai alpolgármester.

Útépítés Baján

Fotó: Beküldött fotó

– Tájékoztatok mindenkit arról is, hogy lezárult a Rigó utca útépítésének kivitelezői ajánlattételi határideje. Az ajánlatok értékelése után ott is hamarosan munkaterület-átadás történik és indulhat a beruházás, hogy még ebben az évben be is tudjon fejeződni a belváros utolsó, ma még burkolatlan utcájának szilárd burkolattal való ellátása. Jelzem azt is, hogy a Szeremlei utca első, legrosszabb szakaszának átépítéséhez jelenleg a kockakövek beszerzése zajlik. Ezt követően még az ősszel ez a munka is el tud indulni – tette hozzá Széll Péter.