Az augusztus 17-i rendezvény helyszíne ezúttal is a barokk kastély közvetlen szomszédságában lévő kispálya lesz. A gyerekprogramok 16 órakor kezdődnek, melyek egyik nagyon várt eleme a habparty lesz. A város képviselő-testülete a kastély dísztermében 18 órától tart ünnepi ülést, melyen kitüntető díjakat is átadnak. Az ünnepélyes megnyitó után a Hajósi Ifjúsági Fúvószenekar és a német nemzetiségi táncsoport lép színpadra. A tábortüzet 21 órakor gyújtják meg és ekkor kezdődik a Napos(abb) Oldal zenekar koncertje is.

Képünk a tavalyi rendezvényen készült

Fotó: Zsiga Ferenc