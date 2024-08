– Amikor kitört a háború a férjemnek első körben, az első nap megérkezett a behívója és arra kértem, ne jöjjön haza, ne lépje át a határt. Mi akkor azt gondoltuk, hogy a háborúnak egy két hét alatt vége lesz, de sajnos nem így alakult. Átjöttünk mi is. A gyerekeink márciusban elkezdték az iskolát a Bácsalmási Vörösmarty Mihály Általános Iskolában. Akkor a fiam a hetedik osztály második felét, Emília pedig az első osztály második felét folytatta itt – mondta el Varga Éva.

A Varga család Kárpátaljáról érkezett Bácsalmásra

Fotó: Beküldött fotó

Először albérletben lakott az Ukrajnából érkező család, de amikor látták, hogy egyre jobban elhúzódik a háború úgy döntöttek, vesznek egy házat.

– Amikor láttuk, hogy a háború nem ér véget pár hét alatt és a gyermekek itt jól vannak, sokkal több lehetőségük van mint Ukrajnában, akkor eldöntöttük, hogy itt kezdjük újra az életünket. Megbeszéltük, hogy vásárolunk egy házat, ma már saját családi házban élünk. Nekem is van munkahelyem. A fiam a Bajai SZC Türr István Technikumban kezdte meg a kilencedik osztályt. Bár féltem attól, hogy fog teljesíteni az iskolában, mert itt teljesen más az oktatási rendszer mint Ukrajnában, de nagyon szépen sikerült befejeznie a hetedik osztályt. Emíliának volt a legkönnyebb beilleszkedni. Ő egy nap alatt bárhova beilleszkedik – mesélte Varga Éva.

Emília lányuk legnagyobb álma az volt, hogy kijusson idén Horvátországba Crikvenica városában a mazsorett világbajnokságra és elhozhassa a világbajnoki címet. A szülei támogatják az álmai megvalósításában. Az edzőik segítségével be is nevezték a versenyre a kislányt, ahonnan három világbajnoki címmel térhetett haza.

Varga Emília

Fotó: Beküldött fotó

– Az edzőknek nagyon hálásak vagyunk, mert egy összetartó csapatot alakítottak ki. Az edzések során rengeteget fejlődnek a gyerekek. A testtartásukon is látszik. Ami számomra külön öröm, hogy Emília nem csak kitűnően mazsorettezik, szerencsére nagyon jól tanul is. Az iskolában is jól teljesített – sorolta Varga Éva, akitől a bácsalmási új életről megtudtuk, hogy a családtagok nagyon jól érzik magukat a városban. Sikerült teljesen beilleszkedniük, sok sok barátjuk is van már. A megérkezésük után pár nappal Németh Balázs polgármester is felkereste őket és felajánlotta segítségét.