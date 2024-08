– Óriási erőnlétet kívántak meg az edzések. A telefonom lépésszámlálója naponta elérte a 18 ezret is – mesélte nevetve Váczi Niki, majd elárulta, mit tud tanulni egy profi táncos egy ilyen nagy kaliberű szakmai rendezvényen.

Szakmailag óriásit fejlődtek

– A lépések terén nem sok újat, hiszen azok száma véges. Sokkal inkább a zenehasználat terén léptem előre. Hihetetlen volt látni, hogy a profi tánctanárok hogyan élik meg a zenét, egy-egy szinte észrevehetetlen apró ütemre milyen mozdulatokat tesznek. Izgalmasak voltak a táncpárbajok is. Az egy hét alatt szakmailag óriásit fejlődtem, nagyot formálódott a látásmódom és rengeteg inspirációt kaptam. Nemcsak a koreográfiákhoz, hanem a fellépő ruhákhoz is. Mi magyarok több évvel le vagyunk maradva az amerikai divattrendekhez képest. Már tervezem magamban az újabb koreográfiákat, melyekkel ringbe szállunk újra a világbajnoki részvételért és győzelemért. Profik vagyunk, de haladni kell az új világtrendekkel. S ehhez most rengeteg energiát, töltetett kaptam én is, de Gábor és Lilla is. Évente általában 10-15 workshopon veszünk részt, itt egy hét alatt több mint ötvenet kaptunk – jegyezte meg, majd még egy érdekességet elárult.

Tükör nélkül és mezítláb

– A táborban arra is rámutattak a profik, hogy felejtsük el a tükröt. Ha nem látom magam a tükörben tánc közben, nem agyalok, nem gondolkozom azon, hogy nézek ki, hogyan mozdulok, egyszerűen átadom magam a flow érzésnek, beszippant a tánc. A másik érdekesség az volt, amikor cipő helyett zoknikban vagy mezítláb táncoltunk, hogy egyesüljünk a Földanyával. Mindkettőt kipróbáljuk majd a tanítványaimmal! – mondta.

Új helyre költöztek

A TST tánciskola a nyáron új helyre költözött, Kecskeméten, a Rákóczi út másik oldalára, a 22. szám alá. Így a TST táncosokat nemcsak új környezet, de sok újdonság is várja. Az új stúdió szeptember 6-án nyitja meg kapuit immár a 21. évaddal.