Pócs Levente elmondta, hogy 2000. júniusában kezdett a Traumatológiai és Kézsebészeti Osztályon dolgozni. 2007-ben szerezte meg a szakvizsgáját, majd ezt követően lett adjunktus, 2017-ben pedig Phd fokozatot szerzett. A következő évben főorvosnak nevezték ki, és májustól dolgozik osztályvezető főorvosként az osztályon.

Dr. Pócs Levente, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Kézsebészeti Osztályának osztályvezető főorvosa

Forrás: Rádió 1 Gong

A főorvos beszélt az osztály munkájáról. Januártól struktúraváltás történt az osztályon: a protetizálás átkerült a Protézis Team munkakörébe, ezért a traumatológián a protézisműtéteket nem hajtják végre, viszont továbbra is a sérültek ellátására fókuszálnak, a hétköznapi sérülésektől a súlyos sérültek kezeléséig.

Az osztályon kézsebészeti szakrendelés és ellátás is működik, ahol a sérültek mellett a krónikus kézproblémákat is kezelik. Emellett országos szintű vállsebészeti ellátást is nyújtanak. Vállízületi protézissel is foglalkoznak, valamint a térdsebészeti beavatkozások terén is jelen vannak.

Az osztályvezető főorvos elmondta, hogy fő célja a traumatológiai ellátás fejlesztése, a teljes traumatológiai spektrum lefedése, és a sérült emberek legmagasabb szintű ellátásának biztosítása. Ez magában foglalja a legkorszerűbb implantátumok beszerzését, felhasználását is – tette hozzá a főorvos. Persze ez nem könnyű, hiszen többen elmentek az osztályról az elmúlt időszakban, így kicsi, de lelkes csapattal próbálják állni a sarat. Ezért jelenleg a legnagyobb kihívás az, hogy megfogyatkozva ugyanúgy végezzék a munkájukat, mint korábban. A traumatológusokra nagy összetartás jellemző, ennek megfelelően támogatják egymást, ezáltal zökkenőmentes a szolgáltatás.

Az osztály munkájával kapcsolatban elmondta az egészen apró sérülésektől a politraumatizált, vagyis többszörös sérüléseket szenvedett személyekig mindennel találkoznak. Utóbbi körébe tartozik például az autóbaleset, a magasból leesés, az égési sérülés. Hármas szintű ellátóhelyként minden sérülést ellátnak, az idegsebészeti és a mellkassebészeti hátterük is megvan ehhez. A kézsebészeten és a vállsebészeten krónikus betegségekkel is találkoznak, például ízületi kopásból eredő vállprotézis beültetésre érkeznek, de a reumás betegek ellátását is elvégzik, a térdsebészeten pedig keresztszalag pótlás is lehetséges.