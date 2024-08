A délutáni programok a Katona József Közösségi Színtér udvarán zajlottak, ahol szórakoztató programok, táncbemutatók és koncertek várták a helyieket. Az önkormányzat idén is mindenkinek vacsorával kedveskedett.

Női traktoros

Besze Zsófia volt a traktoros verseny egyetlen női indulója. A huszonegy éves pálmonostorai lány azonban nem ijedt meg a sok férfi között, hiszen már nem először vett részt ilyen versenyen. Zsófia egészen kicsi kora óta vezet traktor. Mint mondta, mióta eléri lábával a pedálokat próbálgatta a traktorozást családi gazdaságukban. Elmesélte, hogy családja mezőgazdasággal foglalkozik, ebbe nőtt fel, számára teljesen természetes volt, hogy a traktorvezetést is megtanulja. A traktorral szinte mindent meg tud csinálni: tárcsázni, kaszálni, rendsodrózni, bálázni és bálát hordani. Miután a jogosítványt is megszerezte, traktoros találkozókra és versenyekre is jár. Az ügyességi feladatokat kedveli a legjobban, több dobogós helyezéssel is büszkélkedhet.