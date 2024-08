Az iskolakezdéshez közeledve e heti múltidéző cikkünkben a régi tanyai iskolák világába kalauzoljuk el a nosztalgiázókat. Időutazásunkhoz a Petőfi Népe régi mellékletében, a Grátiszban megjelent múltidéző írásunkat vettük alapul, melynek forrása Horák Béla Tanyai (pusztai) népoktatás Kecskemét város külterületén (1856-1896) című könyve volt.Illusztrációként pedig Sebestyén Imre gyűjtő hagyatékában lévő képeslapokat mutatjuk be.

Kecskeméten 1830-ban épült meg az első jelentős iskola, a Református Ókollégium

Fotó: Sebestyén Imre hagyatéka

Sokan költöztek külterületre

Kecskemét város külterületén már az 1780-as években nagy számban fellelhető volt a tanyai lakosság. Egy II. József császár korában végrehajtott felmérés szerint 1500 ember élt a város külterületén. Az 1830-as évek táján a kecskeméti gazdák már tömegesen költöztek ki családjukkal együtt. Tény azonban, hogy ebben az időben a tanács még hivatalosan nem engedélyezte ezt. A város körül a következő lakott külterületi helyeket jegyezték ebben az időben: Csődör, Talfája, Városföld, Szentkirály, Borbás, Úrrét, Szentlőrinc, Ballószög, Monostor, Bugac, Ágasegyháza, Köncsög, Matkó, Alpár.

Az első próbálkozások

A kecskeméti tanyavilág kialakulása és ezzel együtt a kint élő lakosság számának rohamos növekedése egyre sürgetőbbé tette a családok gyermekeinek iskoláztatását. Már a 19. század első harmadában kezdeményezések voltak a tanyai gyerekek tanítására, de hathatós intézkedések csak másfél évtized múlva történtek. Először 1838-ban vetődött fel egy jelentésben, mely arra utalt, hogy a taníttatásra ösztönzésül szolgálhatna, hogy később csak az a gyermek tanulhat mesterséget, aki tud írni, olvasni és számolni.

Szabadságharc és pénzhiány

Miért váratott magáré mégis hosszú éveket az iskolák beindítása? Több okra is visszavezetik. Az első magyar közoktatási miniszter, báró Eötvös József ez irányú törekvése a szabadságharc miatt nem valósulhatott meg. Az önkényuralom éveiben a város a belterületi iskolák gondjaival volt elfoglalva, és természetesen pénzügyi okok is késleltették a tanyai iskolák bevezetését.

Néhány évvel később, 1853 végén, Haas Mihály császári és királyi főigazgató tett látogatást a kecskeméti iskolákban. Kevésnek találta a római katolikus iskolák számát, melyről jelentést is tett. Ezután többször is sürgették a városi tanácsot és a római katolikus egyházközösséget, hogy mielőbb rendezzék az iskolaügyet. Ezzel párhuzamosan már szorgalmazták a tanyai iskolák felállítását is.