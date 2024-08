A szüreti felvonulást és az esti szüreti vigasságot a Szüreti 2016 Alapítvány tagjai – Krisztián Aranka, Kádár Németh Attila és Lesták Gyula – szervezte meg idén is. A program megvalósításánál nagy hangsúlyt helyeznek minden évben a hagyományok tiszteletére.

Szüreti felvonulás Jakabszálláson

Fotó: Bús Csaba

Délben ebéddel fogadták a résztvevőket a lovaspályán, a bográcsokban marha- és birkapörkölt rotyogott. A finom falatok elfogyasztása után, egy kis pihenőt követően enyhe esőben indult el a díszes menet, de ez sem szegte senki kedvét. A szépen feldíszített fogatokat, köztük volt néhány négylovas is, a végén a bolondos kocsi kísérte. A jakabszállási fiatalok kitettek magukért. 28-an csőszpárt alkottak és táncoltak, míg hat fiú és két lány maskarába bújt. Hagyomány a szüreti felvonuláson a bolondos kocsi. A fiúk viccesen nőknek, a lányok férfiaknak öltöztek be. Úgy ültek fel a fogatra, melyet egy kistraktorral húztak. Nagy sikerük volt, ők maguk is jól érezték magukat.

A látványos menet a község utcáin haladt végig, öt családnál megálltak, ahol megvendégelték őket. A csőszpárok táncoltak, a zenészek énekelték a hangulatos dalokat, nótákat a szüreti vigassághoz illően.