A közlemény értelmében 2024. augusztus 6-án, kedden (rossz időjárás esetén augusztus 7-én, augusztus 8-án) a napnyugta utáni időszakban (21:00 óra után) földi kémiai szúnyoggyérítés lesz, amely a város teljes belterületét – ide értve a Nagy-Pandúr-szigetet és Dunafürdőt is –, továbbá a Méhészfoki üdülőterületet is érinti. A szúnyoggyérítési munkálatokat a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központja megbízásából a Szerocor Konzorcium végzi, Deltasect Plus 1,2 ULV készítmény felhasználásával.

Forrás: shutterstock.com / illusztráció