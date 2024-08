Piroska néni élete és személyisége különlegességét nemcsak az jelzi, hogy az államalapítás ünnepének napján született, hanem az is, hogy vitézzé lett a honi Történelmi Vitézi Rendben, majd első nőként hosszú évekig székkapitánya is volt a tradicionális szervezetnek. A városvezetés nevében Lévai Jánosné önkormányzati képviselő, tanácsnok köszöntötte Piroska nénit, és átadta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester jókívánságait.

dr. Juharos Imréné vitéz Molnár Piroskát kecskeméti otthonában köszöntötték

Fotó: Horváth Péter

Lévai Jánosné kiemelte, hogy hosszú idő óta ismeri és nagyon tiszteli az ünnepeltet azért, amiért egész életét az értékek átadásának szentelte, óvónőként a gyermekeket, a szülőket és a pályatársakat inspirálta, valamint kiemelkedő szerepet vállalt a következő óvónőgenerációk tanításban is, majd életútját méltatta.

Elhangzott, hogy dr. Juharos Imréné vitéz Molnár Piroska a hetedik kerületi Állami Óvónőképzőben vehette át diplomáját 1951-ben. 1971-ben pedig gyakorlóóvoda óvónői képesítést szerzett Szarvason. Óvodapedagógiai pályáját Kerekegyházán kezdte, majd a tanító- és óvónőképző gyakorlóóvodájába került. Az ott töltött 17 éven után lett a Lánchíd Utcai Óvoda óvónője, ahonnan 1989-ben ment nyugdíjba. A több mint 30 éves pályája során részt vett kísérleti programokban, továbbképzéseket szervezett, bemutató-foglalkozásokat tartott. Nevéhez fűződik az óvodai úszásoktatás bevezetése. Része volt az életének a bábjátékkal való foglalkozás. Több cikke jelent meg tőle a témában szaklapokban és a főiskolai kiadványokban, valamint oktatófilm készült foglalkozásairól – van, amit japán nyelvre is lefordítottak, illetve könyvet is írt. Játszóházas foglalkozásokat is tartott, és továbbképzéseket vezetett óvónők részére. Tagja volt a Ciróka Bábegyüttesnek, és 1986-tól 2000-ig a művelődési központ Piróka Bábszínházát vezette, bábokat készített és játszott. Számos rangos kitüntetéssel ismerték el óvónői munkáját, és az általa készített bábok a martonvásári Óvodamúzeumban láthatók kiállítva.