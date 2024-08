A hagyományokat követve idén is az augusztus 20-ai ünnep előestéjén, 19-én, hétfőn este hat órai kezdettel mutatják be a Szent István király templom búcsúi miséjét, hogy az a központi ünnepségekkel időben ne ütközzön. A szentmisét dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek mutatja be Szent István ereklyéje jelenlétében.

A kalocsai Szent István király templom a névadó szent király ünnepéhez kötve tartja a búcsúját

Fotó: Zsiga Ferenc

Az ereklye a Székesfehérváron, hermában őrzött koponyatetőből leválasztott darab, amelyet dr. Mészáros István templomigazgató kérésére Spányi Antal székesfehérvári püspök ajándékozott az államalapító király nevét viselő kalocsai templomnak 2013-ban. A templomigazgató arra kéri híveket, hogy aki teheti, öltözzön népviseletbe és a szokott módon az oltár mellett álljon fel, ezzel is emelve az alkalom ünnepélyességét.