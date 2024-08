Kedden délelőtt, a szentmisét követően a Szentháromság szobornál lévő téren köszöntötte Dósai Imre, a Majsa Alapítvány kuratóriumának elnöke, majd Rádóczi Anna énekelte el az „Ó, Szent István, dicsértessél!” kezdetű csángó népdalt.

Szent Istvánra emlékeztek a templomtéren

Patkós Zsolt polgármester ünnepi beszédében méltatta az államalapító király bölcsességét, aki „országot teremtett és nemzetet tartott meg a Kárpát-medencében.”

Az ünnepségen tizenkilencedik alkalommal adták át a Majsa Alapítvány által életre hívott Majsáért-díjat, amit idén Farkas Zoltánnak, a helyi Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium nyugdíjba vonuló igazgatójának ítéltek oda. A díjazott méltatása során elhangzott, hogy a magyar történelem emblematikus évében, 1956-ban határoztak a helyi és az innen elszármazott befolyásos döntéshozók arról, hogy megteremtik a lehetőségét annak, hogy az itthoni tehetséges fiatalok helyben folytathassák az iskolába járást az általános iskolai tanulmányaik befejezése után. „Az elmúlt közel hét évtized valóra váltotta az alapítók reményeit, a gimnáziumban tanító/nevelő tanárok és az itt érettségiző, egyetemre felvételiző diákok jelentős része, döntő többsége beigazolta a reményeket. És hogy ez így történt, az jelentős részben a tantestületet irányító, kézben tartó igazgatók érdeme. Az utóbbiak közül a majsai születésű Huszka István és Farkas Zoltán emelkedik ki magasan, az ő rátermettségük, szakmai tudásuk, szervezőkészségük, diákjaikkal való szóértésük, nehéz helyzetekben is megőrzött humoruk meghatározta a tantestületi légkört, és az általánosságban sokat emlegetett, de nehezen megvalósított, a közös érdekeket mindig szem előtt tartó közvetlen tanár-diák viszonyt. Közös vonás pályafutásukban köztük az is, hogy mindketten a majsai gimnáziumban kezdték, és itt is fejezték be pedagógusi pályafutásukat, mondhatni egész életüket a majsai tanügy szolgálatára áldozták.”