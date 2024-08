Az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében közel 88 millió forintot nyert intézményei energetikai felújítására, mely több részben valósul meg.

Megújul a szanki könyv-és képtár

Fotó: Pozsgai Ákos

A Gy. Szabó Béla Könyvtár- és Képtár felújítása hamarosan elkészül, az épület össze külső nyílászáróját újra cserélik, amelyeket egyedileg gyártottak le és speciális hőszigetelő üveggel vannak ellátva. Tizenhárom centiméter vastag hőszigetelést kap az épület teljes külső felülete is és a tetőt is szigetelik. Korszerűsítik a gázüzemű fűtésrendszert, valamint akadálymentesítik is az épületet. Az energetikai beruházások sorában egy 22 kilowattos napelemes rendszert telepítettek a Kiskun Emlékhelyen, valamint napelemeket kap a község háziorvosi rendelője is.

A Gy. Szabó Béla Képtár közel 700 alkotást őriz a világhírű képzőművésztől. Eddig tizenhat gyűjteményes tárlatát láthatta a közönség. A könyvtárnak is helyt adó épületet Kerényi József tervezte. A ház őrzi a népi építészet hagyományait, miközben korszerű kiállítótérként is funkcionál.

A képtár gyűjteménye Gy. Szabó Béla, „Szank népének” ajándékozott metszeteit, Ferenczy Júlia, Ferenczy Miklós adományait és a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztályától átvett alkotásokat őrzi. A képtár avatása 1986. október 3-án volt, ezt a művész már nem érhette meg, 1985. november 30-án, Kolozsváron bekövetkezett halála miatt.

A Gy. Szabó Béla Képtárban 2021-ben nyílt meg Pápai Éva festőművész Mester és tanítványa című emléktárlata. A 2020-ban elhunyt alkotó egyetlen tanítványa volt a világhírű erdélyi fametszőnek, Gy. Szabó Bélának, aki hét éven keresztül rendszeresen vendégeskedett és alkotott Szankon. Pápai Éva végakarata teljesült képeinek Szankra történő befogadásával.