Idén kibővítették a Sobri-kupa kategóriáit, így három csoportban történhetett a nevezés: Dunai (Sobri-féle) halászlé, vegyes halászlé és egyéb halételek, illetve a látványt is értékelte a zsűri.

A Sobri-kupa idén röplabda-bajnokság is helyet adott

A pénteken kezdődő rendezvény a helyi fiatalok kezdeményezésére röplabda-bajnoksággal indult, 6 csapat nevezésével. Érezhető volt a jókedv, a közel 50 fiatal részvételével lezajlott tornán. Az első nap jó hangulatáról a TraktoRock zenekar és DJ Bobby gondoskodtak, emellett az önkormányzat gulyással várta az érdeklődőket. Csaknem háromszáz adagot osztottak ki ingyenesen, ami jelezte az étel kiváló minőségét is. Szombaton sárkányhajózás, ugrálóvár, kézműves foglalkozás tette teljessé az egyébként is színes programot. Este folklórműsor keretében fellépett a Danubia Alapfokú Művészeti Iskola Nagybaracskai „Gyükérkék” néptánccsoportja, a szintén helyi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Népdalkör, majd Nagybaracska testvértelepülése, Szilágyi (Szerbia) fúvósai mellett a madarasi fúvószenekar. A halfőzők talpa alá pedig a Madarak zenekar húzta hajnalig.

A látványzsűri a Silver csapat asztalát aranyéremmel jutalmazta.

Fotó: Márton Anna

Röplabda bajnokság dobogósai: 1. helyezett: Tigrisek, 2. helyezett: Barnáék, 3. helyezett: Nagybaracska és a többi.

Sok fiatal főző is indult a versenyen

Szombaton nemcsak a térségből, hanem az ország több pontjáról is érkeztek versenyzők, a teljesség igénye nélkül: Győr, Szeged és Kiskunhalas is képviseltette magát. A szervező önkormányzat évek óta figyel arra, hogy a hagyományőrzés mellett a fiatalok részvételét is erősítse, mert ez ad reményt arra, hogy ezen érték tovább éljen. Külön öröm, hogy több generáció képviseltette magát a halfőző versenyen, akik közül 14-en voltak 25 év alattiak.

– A versenyen készült halételek minősége évről évre fejlődik, talán az évek alatt összegyűlt tapasztalatok is sokat segítenek a versenyzőknek a jobb minőség elkészítésében. A kupa névadója, „Sobri” Farkas József, örökös országos halfőző bajnok igen magasra tette a lécet. Örömteli hír, hogy egyre nehezebb a zsűrik dolga, mivel nagy feladat a jók közül a legjobb halászlét kiválasztani. Vannak, és lesznek tehát, akik a Sobri-örökséget ápolják, tovább viszik – mondta Bögi István András polgármester.