Csonka Zoltán gitáros, a kecskeméti együttes frontembere elmondta: nagyon készülnek a koncertre, ahol most egy teljesen új repertoárt hallhat a közönség. A latin dallamok kedvelői fantasztikus hangulatra készüljenek. Mint arról már évek óta mindig beszámolunk: a Milagro Santana Tribute Band Kelet-Közép-Európa egyetlen Santana tribute zenekara. Minden év nyarán, július 20. körül, Santana születésnapja alkalmából ingyenes koncertet szerveznek Kecskeméten.

A kecskeméti Milagro Santana Tribute Band ad koncertet a kecskeméti Romkertben

Forrás: Beküldött fotó / archív-felvétel

Ismeretlenek is támogatták

Csonka Zoltán őszintén vallott arról, hogy bizony az áremeléseket ők is érzik. Bár a koncert továbbra is ingyenes, a Facebook-oldalukon közzétették, hogy aki tud, adománnyal segítse a zenekar működését. Ő maga is meglepődött, hogy teljesen ismeretlenektől is kaptak támogatást. Nem nagy összegekről van szó, de éreztették a rajongók, hogy továbbra is szeretnék a Milagrót hallgatni.

Kilencen zenélnek együtt

A zenekar tagjai: Kiss Imre dob, Belicza András timbales, Moroni János konga, Rádi Tamás billentyű, Bakó Árpád basszusgitár, ifj. Csonka Zoltán gitár, Ilok Rudolf ének, Uzsorás Ádám ének és Csonka Zoltán gitár.

Vendégek

A koncertre három vendéget is hívtak. Vincze Fruzsina énekesnő nem ismeretlen a zeneszerető közönség előtt. Több mint egy évtizede tevékenykedik a zenei szakmában, két évadon keresztül dolgozott A Dal című műsorban, ahol 2016-ban és 2017-ben Singh Viki, valamint 2017-ben Kállay Saunders András mögött énekelt. 2018 óta a Dolly Plusssz vokalistájaként tevékenykedik. 2022 óta a gospel kórus tagjaként dolgozik együtt a Halott Pénzzel.

A másik vendég Hámori Áron elsősorban klasszikus harsonásként ismert. Az elmúlt tíz év alatt Sinatra, Elton John, Robbie Williams, Bonbon számokat adott elő hazai zenekarokkal és neves előadókkal. Ez már a harmadik alkalom, hogy a Milagro zenekar vendége lesz, ami mindig hatalmas élmény számára, sőt Santana zenéjében a latinamerikai pezsgés külön kívánja az erős rezes szólamokat, így különösen szereti ezen koncerteket.

A harmadik vendég Földi Jácint művésztanár, aki tagja a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház zenekarának, a Kecskeméti Szimfonikus Zenekarnak. A könnyűzenétől a jazzig minden műfajban otthon van. Játszik a Láma Dalai zenekarral is. A Milagróval másodszor lép színpadra.