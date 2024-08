Bács-Kiskun 1 órája

A Rotary külföldi diákcsereprogramokra október végéig lehet jelentkezni

Bács-Kiskun vármegyében élő fiatalok körében is népszerű a Rotary Magyarország külföldi diákcsere programja. Jelenleg is több tanuló tölt rövidebb-hosszabb időt távoli országokban. E lehetőség továbbra is nyitott a 15–17 évesek előtt, jelentkezni a következő évadra október végéig lehet. A feltételekről és csereprogram részleteiről Tari Annamária, a Rotary Magyarország kormányzója adott tájékoztatást hírportálunknak.

Sebestyén Hajnalka Sebestyén Hajnalka

A Rotary diákcsereprogramja több évtizede zajlik, sikerrel. Jelenleg háromféle program kínálkozik a 10–11. évfolyamosok számára, valamennyi kis mértékben költségtérítéses, de egy vissza nem térő alkalom, hogy a világ különböző pontjaira eljussanak a fiatalok, idegen nyelvet tanuljanak, más kultúrákkal ismerkedjenek, fejlődjön a személyiségük, önállóságot tanuljanak. A Rotary külföldi diákcsereprogramokra október végéig lehet jelentkezni

Forrás: shutterstock.com / illusztráció Az első a nyári kéthetes tematikus tábor a világ számos pontján. Ez helyszíntől függően 200–500 euró, plusz a repülőjegy, zsebpénz. Népszerű a 6–8 hetes „családcsere program” is, amikor a kiválasztott országban egy másik családnál tölti el az időt a magyar fiatal, majd a külföldi vendégfogadó gyermek jön a magyar családhoz ugyanennyi időre. Ennek költsége a repülőjegy és a zsebpénz, illetve a hazai vendégfogadás. A leghosszabb diákcsere program egy tanévre szól, amikor a magyar gyermek a világ bármely országában külföldi családnál él, és ott jár iskolában. Ennél is a repülőjegyet, a biztosítást kell állni, illetve viszontfogadás esetén annak költségeit. Tari Annamária hozzátette: ez a legmegterhelőbb lelkileg, ugyanakkor teljes biztonságban tudhatók a fiatalok. A Rotary minden országban szigorú szabályozás mellett működteti a programot. Ráadásul bármely programot is választja a magyar fiatal, egy nagyon komoly, több fordulós szűrőnek kell megfelelnie, ahol a felkészült Rotarysok felmérik, hogy alkalmas-e érzelmileg, lelkileg, fizikailag és tudásszinten az adott fiatal a hosszú külföldi kint tartózkodásra. Nagyon fontos, hogy a kiutazó magyar diák mindenkor Magyarországot képviseli, az ő viselkedése alapján ítélik meg hazánkat az ott élők. A legnépszerűbb úticélok jelenleg az Amerikai Egyesült Államok és Kanada, de van, aki kipróbálja magát Afrikában, Ázsiában és Dél-Amerikában is. Európa jelenleg kevésbé vonzó. A további részletek a www.ryep.hu oldalon ismerhetők meg.