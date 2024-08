A település képviselő-testülete mindig azon fáradozik, hogy Fülöpszállást gyarapodó, élhető, szerethető községgé alakítsa döntéseinek segítségével.

– Évről évre keressük azokat a kimagasló teljesítményeket, amelyeket elismerésben tudunk részesíteni, és nem vesszük észre azokat a csodákat, azokat a csodálatos embereket, akik minden napjukat a közösségünkért áldozzák. Akik nem orvosok, nem pedagógusok, tisztségviselők, hanem egyszerű hétköznapi emberek, akiknek fontos a lakóhely, és annak közösségei, és ha kell, bármit megtesznek érte. Ilyen ember volt a tavasszal tragikus hirtelenséggel elhunyt Lipták Ferenc, Fülöpszállás Lipije. Egy igazi közösségi embert veszítettünk el, akinek a hiánya minden nap jelentkezik. Egy önzetlen, segítőkész barát távozott, aki a családjáért a barátjaiért és Fülöpszállásért mindig megtett mindent. Nem ismert lehetetlent – mondta Gubacsi Gyula.

– Szenvedélye volt a főzés, imádta a magyar konyha ízeit, de otthonosan mozgott más jellegű ételek készítésében is. Bátran fordulhattunk hozzá segítségért, mindig igent mondott. Mindenhol mindig ott volt, olyan természetes volt ez nekünk, mint a levegővétel. Majd a Lipi megoldja, mondtuk, és a Lipi megoldotta – tette hozzá a polgármester.

– Az önkormányzatnál a közösségi kert kialakításánál az első perctől kezdve ott volt, tevékenyen részt vett a művelésben. Gyakran még a saját érdekeit is háttérbe szorította, azért, hogy a kert rendben legyen. Savanyúságai nem csak a napközis konyha étlapján szerepeltek, minden bálban és számos önkormányzati rendezvényen is az asztalra kerültek, sőt a környező településekre is jutott belőlük. Nyugdíjba vonulását követően is aktív maradt, és halála napjáig folytatta a munkát. Azt a munkát, amely ugyan fájt néha, de a szenvedélye volt – méltatta Lipták Ferenc munkásságát Gubacsi Gyula polgármester.