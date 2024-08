– Biztos vagyok abban, hogy a patajiak most is jó házigazdaként fogadják a vendégeket és önkormányzatunk legfőbb törekvése is megvalósul: vendégeinkkel közösen éljük át az egy településhez, Dunapatajhoz és Szelidhez tartozás örömét, a közös étkezések, a koncertek hangulatát, a találkozások, beszélgetések vidámságát A Pataji Ősz elmúlt negyedszázada a bizonyíték arra, hogy a közösen megélt öröm az, ami igazán emlékezetes marad – tette hozzá a település vezetője, amikor a szeptember 6-án sorra kerülő pacalfőző verseny előkészületeiről kérdeztük.

20 mázsa pacal kerül a bográcsokba

Fotó: Zsiga Ferenc / archív-felvétel

– Dunapatajon immár huszonhatodik alkalommal rendezzük meg a Pataji Ősz nagyrendezvényt. A várhatóan százakat vonzó szombati események meghatározó gasztronómiai eleme ezúttal is, a még életében legendává vált Gyimesi Józsefről elnevezett, idén szintén huszonhatodik alkalommal megrendezett pacalfőző verseny lesz – kapcsolódott a beszélgetésbe Kollár Gyula gasztronómiai szakember, a Tanya Bisztró tulajdonosa, az idei főzőverseny zsűrijének elnöke.

– Ugyan még nem hungarikum, de mindenképpen „patajikum” a pacal, amelynek versenyszerű főzése már csak a hírneve miatt is elmaradhatatlan része a Pataji Ősznek. A legtöbb település főzőversenyén megannyi finomságot, halat, vadat, kakast, szárnyasokat, birkát, marhát főznek, majd amikor az esemény elmúlik és betérsz az ottani vendéglőbe, az ételnek nyoma sincs az étlapon. Dunapataj ebben más, itt élő hagyományként az önkormányzati és céges rendezvények, legény- és leánybúcsúk, lakodalmak, a háztartások ünnepi asztalán, és ami lényeges, a vendéglők étlapján is napi szinten ott van a pacal. A vendég a községben és Szelid üdülőfaluban az év 365 napján megrendelheti a pincértől a pacalpörkölt hagyományos és különböző módokon „bolondított” változatát. A helyben kultikus ételről még annyit: nem egyszerű az elkészítése, hiszen ha a tisztítás, abálás, feldarabolás majd a főzés idejét egybevesszük, az bizony akár 8-10 óra is lehet, és jellemzően férfiak főzik – tette hozzá Dusnoki Csaba polgármester.