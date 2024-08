A Kalocsai Járási Ügyészség kifosztás bűntette miatt vádat emelt egy kalocsai panzióban megszálló férfival szemben, aki azért, hogy pénzt szerezzen, besurrant a szomszédos szobába és az ott alvó sértettektől eltulajdonította értékeiket.

Fotó: Pozsgai Ákos

A kiskunhalasi nyomozók egy 28 éves férfit vettek őrizetbe, aki számos helyre betört. A rendőrök kezdeményezték a letartóztatását.

Domonyiné Borbényi Katalin, közoktatási szakértő, gyógypedagógus, a Bács-Kiskun Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Kiskőrösi Tagintézménye logopédusa magas állami elismerésben részesült az állami ünnep alkalmából. A jól ismert szakemberrel beszélgettünk az eltelt évtizedekről, a hivatásáról.

A kecskeméti TST Tánciskolában Váczi Niki több mint húsz éve oktatja táncolni a gyerekeket és fiatalokat. A fő csapásvonala a hiphop, house, break, popping. Magát is folyamatosan képzi, ennek legnagyobb ajándéka most érkezett el a számára. Részt vehetett Európa egyik legnagyobb táborában, ahol több ezren tanulhattak a világ legjobb táncosaitól. Két TST-s is vele tartott.

A szeptemberi iskolakezdés előtt a hétvégén még csobbanhatunk egyet, a kánikula ugyanis a jövő hét közepéig velünk marad. Az előrejelzésekről és az idei nyár időjárásának értékeléséről Ország Ferenc kecskeméti meteorológust kérdeztük.

Szerda kora este erős szélvihar csapott le Soltvadkerten a tó környékén, a közeli Vadkert-Tó Élményparkot sem kímélte, fákat döntött ki tövestől, több játék és pihenőelem is összetört. Schnürlein Andor, a Vadkert Komszolg Kft. ügyvezetője szerint közel egymillió forint kárt okozott a vihar.

A Tinódi utcai áramelosztó központ mellett egy magasfeszültségű villanyvezetéken ért halálos áramütés egy fehér gólyát. Nagy valószínűséggel nem ő az egyetlen áldozat ezen a helyen, a villanyoszlop aljában egy korábban elpusztult gólya tetemének maradványai láthatók.

Konkoly Zsófia aranyérmet szerzett csütörtökön 400 méteres gyorsúszásban, az S9-es kategóriában a párizsi paralimpián. Ez a magyar küldöttség első dobogós helyezése a francia fővárosban.