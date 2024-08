A Bajai Járási Ügyészség bűnszövetségben elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt vádat emelt tíz drogkereskedővel szemben, akik Jánoshalmát és Sükösdöt két éven át „kristály” nevű dizájner drogot árultak.

Pusker Júlia, a világhírű hegedűművész játszott a szegényeknek Kecskeméten

Fotó: Bús Csaba

Egy nagyon különleges zenei élményben lehetett része szerdán a kecskeméti Wojtyla népkonyhájára járó szegényeknek. Pusker Júlia kecskeméti származású, Berlinben élő hegedűművész látogatott el hozzájuk és egy csodálatos zenei műsort adott számukra.

Boros Gábor, a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (KVÜ) ügyvezetője beszélt a Rádió 1 Gong Téma című műsorában a Kecskemét területét érintő nyárvégi munkákról, illetve a hőségriasztás alatt ellátott feladatokról. Egyebek mellett nagytakarítást tart a KVÜ Kecskemét főterén a fesztiválszezont követően.

Súlyos testi sértés miatt kell felelnie annak a 18 éves kecskeméti fiúnak, aki az egyik buliban azért bántalmazott egy 25 éves férfit, mert nem fért el a táncparketten.

A Kecskeméti Szakképzési Centrum iskoláira akár azt is kitehetnék, hogy Megtelt! Mind a kilenc középfokú intézményben a képzések népszerűek. Az iskolák élén csak egy helyen történt változás, a kecskeméti Széchenyi István Technikumnál. Az azonban egységes, hogy minden iskolában a házirend már tartalmazza, hogy a diákok telefonjait, okoseszközeit elzárják a tanórák idejére. Mindezekről Ignácz Bence, a Kecskeméti Szakképzési Centrum főigazgatója adott számot a Rádió 1 Gong Téma műsorában. A kilenc tagintézményben összesen 1300 diák kezdi meg nappali tagozaton a 2024/25-ös tanévet.

Embercsempészés miatt kiszabott szabadságvesztés letöltése céljából körözi a Bajai Rendőrkapitányság Bartos Nándor bajai lakost.

Marco Rossi szövetségi kapitány kedden hirdette ki a Nemzetek Ligájára készülő labdarúgó válogatott keretét, melybe több újonc is meghívást kapott. Közéjük tartozik a Kecskeméti TE középpályása, Nikitscher Tamás is, akinek története álomszerű. A poklot is megjáró játékos egy éve súlyos sérülést szenvedett, most mégis meggyőzte a kapitányt játékával, hogy helye van a csapatban.