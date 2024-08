Augusztus elejére elérte a 75 ezer hektárt, és hetente további több tízezer hektárral gyarapszik az aszálykárra bejelentett területek nagysága – mutatják a kárenyhítési rendszerben összesített eddigi adatok az Agrárminisztérium (AM) közleménye szerint. Mint írták: az idei aszálybejelentések fele eddig három vármegyére - Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád - koncentrálódik.

Félegyházi fiatalok is részt vettek Rómában a nemzetközi ministráns találkozón

Forrás: Beküldött fotó

Közel 1200 ministráns, ötven lelkipásztor és öt püspök képviselte hazánkat a XIII. Nemzetközi Ministránszarándoklaton. Tizenöt országból mintegy 50 ezer ministráns vett részt a Rómában közelmúltban megrendezett találkozón.

A Kecskeméti Járási Ügyészség minősített rablás bűntette miatt vádat emelt három elkövetővel szemben, akik kirabolták az üzleti ajánlatukat elutasító férfit, majd annak szomszédját is.

Több mint egymillió forint értékű tumorjelölő klipet adományozott a Bács-Kiskun Megyében A Rák Ellen Alapítvány a MaMMa Egészségügyi Zrt. kecskeméti centrumán keresztül a betegek számára - írja a Bács-Kiskun Vármegyei oktatókórház. A felajánlás a nagy segítség a daganat helyének meghatározásában.

„Sürgősen karosszérialakatost keresünk a videóban szereplő autós megsegítésére” – ezzel a felütéssel kezdte videós posztját a közösségi oldalon a halasi városháza, amely egy ámokfutóról készült Kiskunhalason, a déli városkapu közelében lévő bevásárló negyed parkolójában, miközben driftelése során egy közlekedési táblát kidöntött.

A kecskeméti rendőrök a lakosság segítségét kérik, hogy megtalálják azt a sofőrt, aki elgázolt egy kerékpárost, majd megállás nélkül továbbhajtott.

Karambol történt az M5-ösön csütörtökön délután.

A tavaly késő ősszel megkezdett karbantartási munkák folytatódnak a Bethlen körúton jövő héten – közölte a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (KVÜ).

Véget ért a hulladékgazdálkodási fejlesztés első szakasza, és befejeződött a Kisfái hulladéklerakóhoz vezető út 717 méteren történő megújítása Kecskeméten, illetve nagyrészt elkészült a hulladékválogató üzem is a fejlesztést támogató KEHOP pályázatnak köszönhetően. Számos gép- és eszközbeszerzés is történt a projekt kereteiben. A fejlesztés második szakasza jelenleg is zajlik – közölte a kecskeméti önkormányzat.