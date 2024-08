A hatalmas érdeklődés mellett zajló X. Őrült Hajók Versenye a korábbiakhoz hasonló lebonyolításban, de új, látványos és mókás feladattal is kiegészülve. Az indulók negyede volt csak helyi, érkeztek csapatok Soltról, Dunaföldvárról és Gyálról is. A tizenhat csapat között a sok holtverseny miatt végül csak tizenegy helyezést osztottak ki, mert olyan kiélezett volt a küzdelem, hogy több hatodik és több kilencedik helyezettet is kihirdettek.

Jubilált a hartai Őrült Hajók Versenye.

Fotó: Zsiga Ferenc

A hajószentelést követően startolt el a mezőny, páros futamokkal. A hajók a sóderbányánál lévő lehajtónál szálltak vízre, itt volt a rajt. A két bója által, már a Hartai-szigetre vezető híd vonalában, a tribünné átlényegült partszakasz lábánál kijelölt célvonalig vezető úton több zászlós bójával kijelölt szlalompályán kellett haladniuk a versenyzőknek. A pálya felénél újabb megmérettetés várt a csapatokra: az indulásnál kapott öt teniszlabdát kellett megpróbálniuk a vízen elhelyezett edénybe dobni, a kisebb bójákkal jelzett védőtávolságon kívülről. Épp ez okozott gondot az egyik csapatnak, amelyik a kormánylapátjával begyűjtötte ezt a bójasort, és később csak a kormánylapát feláldozásával tudott megszabadulni tőle. De akkor már ez volt a legkisebb gondjuk, ugyanis közben el is süllyedtek.vA többiek viszont vígan lapátolhattak, tekerhettek tovább, mígnem az utolsó bóját meg is kellett kerülniük, vagyis, rövid időre a sodrással szemben kellett haladniuk.

Ha ez mindez sikerült, már csak a célvonalon kellett átjuttatniuk járgányaikat – ám ezzel a verseny nem ért véget: két mókás feladat várt még a versenyzőkre a parton is. Az egyik a már korábbról ismert „tandem homoksíelés” volt. A másik viszont egy új feladat volt, amely abból állt, hogy a csapatok versenyzőinek derekára lufikat erősítettek, és ezeket egymáshoz préselődve kellett kipukkantaniuk, időre, elég mókás látványt nyújtva a népes közönségnek. Volt, akinek jobban, volt, akinek kevésbé ment.

A csapatokat végül a zsűri a hajók kivitele, a bemutatott show és a jelmezek alapján szubjektív pontozásban is részesítette, és az időeredményeket is mérték. Végül a gyorsasági futamhoz a nyolc legjobb hajó állhatott rajthoz, immár csak félpályáról. Az időeredményekért, a sikeresen megoldott feladatokért is pontok jártak, a hibás teljesítésért pedig pontlevonás.