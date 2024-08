– Ebben is különbözik a mi találkozónk egy átlagos motoros találkozótól, hogy nálunk a zenei felhozatal teljesen más. Csütörtökön este például a Depeche Mode Tribute Band zenekar játszott. Mi tehát nem azt a bevett, szokásos motoros rockvonalat képviseljük, hanem olyan különleges zenekarokat próbálunk idehozni, ami mind a külföldieknek, mind a magyaroknak különleges élményt nyújt. Ennek is köszönhető az, hogy hozzánk nagyon sok család és gyermek is jár. A gyerekek úgy nőnek fel, hogy az oldalkocsismotor-szeretet már benne van a vérükbe, amit nálunk a Parkerdőben kaptak. Ez azért is fontos, mert az utóbbi időben eluralkodott az a nézet, hogy magányos a motoros. Olyan emberek is, akiknek családjuk van, csak azért, mert ez a divat, hétvégén eljátszották a magányos motorost. Felpakoltak és elmentek a találkozókra. Nálunk pont fordítva van. Mi felpakoljuk a családot és úgy megyünk a találkozóra – tette hozzá Ónodi Árpád.