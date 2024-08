Ha nincs felügyelet, hamarabb vonulnak a digitális térbe

– Sajnos, azt látjuk, hogy egyre több az a szülő, aki egy serdülőkorú gyereket egyedül hagy otthon, és csak a munka után ér rá vele foglalkozni. Tehát nincs felügyelet, ilyenkor a fiataloknál megszaporodik a digitális tér használata, akár videójátékok területén, akár a közösségi oldalakon. Ez jelent most a szakembereknek egy óriási kihívást.

A szülői minta alapvető fontosságú: csökkenteni kell a képernyőidőt

Fontos a közös időtöltés. Ha úgy gondoljuk, hogy a gyereknek sportolni kellene, akkor a szülők példamutatással vehetik rá.

– Érdemes együtt sportolni, ha van erre lehetőség. Igaz ebben látunk a legkevesebb példát sajnos. Ha biciklivel követné a szülő a kajakozó gyerekét például, már az is egy jó dolog lehet és együttes tevékenység, ez nagyon sokat jelent a későbbiekre vonatkozóan is. A példamutatásról szólva mindig azt mondjuk, hogy a fiatalok belebújnak a telefonjukba és ki se akarnak jönni belőle, igazi digitális bennszülöttek, de valójában a szülők is. Jönnek mindig kifogások a szülőktől, hogy ők csak dolgoznak, a főnökkel beszélnek, meg ilyesmi. Azt gondolom, hogy ezek csak kifogások. A gyerek is mondhatná, hogy ezek csak kibúvók. Ő is lemarad a chatről vagy bármiről, tehát nekünk, szülőknek is vissza kell vennünk a képernyőidőt, és inkább helyettesíteni építő jellegű és személyes kapcsolatokkal – hangsúlyozta a pszichológus.