A Lösz tábor elnevezésű minifesztiválon 17 órakor kezdődik az „akusztikus merénylet”. Több helyi borászat is bemutatkozik majd 19 órától, majd Hegedűs Józsi zenél és fellép a Sunday Seven Blues. Az augusztus 31-i programokat színesíti Balázs Zsolt fotókiállítása és gyermekprogramok is lesznek.

Nyárzáró fesztivál koncertekkel, borokkal Hajós-Pincefaluban

Fotó: shutterstock.com / illusztráció