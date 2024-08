Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2004 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton: Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Fotó: Olvasói fotó

Tantestület

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes egy 1900-as fotót osztott meg, melyen a Kecskeméti I. Kerületi Községi Állami Népiskola (Budai utca) tantestülete tekinthető meg. Alul, középen ül Pásthy Károly igazgató, aki 1881-1904. között vezette az oktatási intézményt.

Fotó: Olvasói fotó

Anya és lánya

Tiszakécskéről Tajti Lászlóné Gizike családtagjaira emlékezik. Az 1962-es felvételen édesapja húga, Jelenfi Istvánné Beke Eszter és kislánya, Eszter látható. Sajnos, már egyikük sem él, de olvasónk szeretettel emlékezik rájuk.

Fotó: Olvasói fotó

Fiatalság

Kecskemétről, Csordás Erzsébet lánykori fényképeivel eleveníti fel a fiatalságát. Az első egy tavaszi sorozat része volt, melyet Csányi József Dumas készített 1973-74 körül az állomáskert platánfái között. A második felvétel pedig 1970-es, a gyors-és gépíró iskola tablóképe. Olvasónk elmondta: ez az iskola nagyon sokat adott hozzá az életéhez.

Fotó: Olvasói fotó

Mátraverebély

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár újabb fotót kedveskedik az ágasi nosztalgiázóknak. Az egykori nyugdíjas klub tagjai sokat kirándultak együtt. Ez a felvétel mátraverebélyi búcsú alkalmából örökítette meg őket a 2000-es évek közepén .

Fotó: Olvasói fotó

Virágok

Páhiról Andrássy Gyula újabb családi fotója a hatvanas éveket idézi. Feleségével, Makány Máriával és nagyobb fiával, Gyuszikával látható rajta.

Fotó: Olvasói fotó

ONI-s emlék

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna az egykori Országos Nevelő Intézet (ONI) kollégium lakójaként sok fényképet őriz az iskolás évekből. Ez a kép 1976-77 körül készült róla és barátnőjéről Tóth Mariról az udvaron, nem sokkal azután, hogy eltörte az ujját.