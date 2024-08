Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2004 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton: Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Emlékezés

Kecskemétről a családja Sebestyén Imrére emlékezik, aki három évvel ezelőtt hunyt el. Most lett volna a napokban 80 éves. Szeretett emlékét ma is a szívükben őrzik. Ez a fénykép 1977-ben készült róla és kisebbik lányáról.

Édesapa

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár egy családi fotót mutat be. A 2000-es évek elején készült fotón ő és édesapja látható, akit nem sokkal utána elveszített. Id. Szórád István 110 évvel ezelőtt, 1914-ben született.

Barátok

Páhiról Andrássy Gyula családi albumában több olyan felvétel is található, mely ifjúságát idézi. Ezen az 1957-es fotón barátai – Perity Miklós és Páhi Gyula – körében áll középen. Örömmel gondol vissza fiatalságára.

Barátnők

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna egy saját régi fényképével idézi fel fiatalságát. Az Országos Nevelő Intézet tanulói voltak. Ez a kép az 1973/1974-es tanév második felében készült Kecskeméten, kollégiumi kimenőben. Ő maga kapta lencsevégre barátnőit (balról jobbra): Polyák Etelkát, Szalai Ritát, Juhász Rózsát.

Népiskola

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes egy 99 éves fotóval nosztalgiázik. A tablókép a Kecskeméti I. kerületi Községi Népiskola (Budai utca) tantestületéről készült 1925-ben. Felül középen Bíró Ádámné, aki 38 évet tanított és 1925-ben vonult az iskolától nyugállományba. Középen ül Kéry Menyhért igazgató, aki nyolc évig vezette az intézményt. Bal oldalt dr. Fodor Jánosné és Sándor Erzsébet, jobb oldalt Orbán Erzsébet és dr. Dömötör Istvánné. Alsó sorban félkörben, látható balról jobbra Igó László, Bón Mihály, Halász Géza, Kauzler Ilona, Tóth Klára, Grőber Margit, Reicmann Mór, Sikolya Antal és vitéz Palagh Károly tanárok. Készítette: Fantó fényképész.