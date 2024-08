Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2004 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

Gemenci erdőben Kecskemétről Sebestyén Imréné vitéz András Etelka öccsét, a Dusnokon élő vitéz András Pált (jobbról áll) szeretné meglepni ezzel a régi fotóval születésnapja alkalmából. Az 1970-es évek végén Pali és öccse, Péter az unokahúgaikat vitték ki Dusnok melletti Gemenci erdőbe.

Hajtó úti diákok Jakabszállásról Szabóné Harkai Erika az 1950 körül a Hajtó úti iskola diákjairól készült fotót mutat be, mely a helyi települési értéktárban is megtalálható. A bal szélen áll Faragó Jancsi, a sapkás Fehér Pista, Szűcs Imre, Herédi Lajos, Faragó Pista, Faragó Béla, Pásztor Pista, Faragó Benjámin. Második sorban: Tóth Mari, Nagy Ica, Balogh Erzsi, Gál Pál tanító úr, Frics Valér, Pásztor Juci, Szepesi Mari, Sebők Sanyi. Térdelő sor: K. Kiss Imre, Mészáros Juci, Csík Erzsi, Nagy Ica, Forczek Marika, Kocsis Panni, Rádi Maca, Kocsis Magdi, Kecső Jóska. Ülő sor: Szabó Jenő, Fehér Mihály, Bartuszek Pista, Mészáros Laci, Madari Sanyi. A hajdani tanyai kisdiákok sorából derék emberek, nevezetes személyek kerültek ki.

Szép emlék Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár apai nagyszüleire emlékezik. Kerekegyházán éltek. Régen hagyomány volt, hogy augusztus 20. és a búcsú alkalmából összejött a család, és közösen eltöltöttek egy napot. Ez a fénykép az 1950-es éveket idézi meg.

Aratás után Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes 1930-as évekbe kalauzolja el a nosztalgiázókat. Szentkirályon, aratás után Százdi János birtokán készült a fénykép. A gőzgéppel hajtott cséplőgép előtti részen hasal többek között Százdi János és felesége, valamint Százdi Istvánné.