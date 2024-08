A délutáni műsorban felléptek: Kyra Majoretta Team, Madarasi Fúvószenekar, Bácsalmási Közös Kórus, Mikó Norbert harmonikajátékkal, Zora Horvát Tánccsoport, Szenior Örömtánc csoport és a Fanatic Jump Kittivel.

Fotó: Juhász Jenő

Németh Balázs polgármester köszöntőjében elmondta, hogy 14 évvel ezelőtt rendezték meg az első Népek-Ízek Forgatagát a bácskai kisvárosban. A Covid-járvány miatt azonban egyet nem tudtak megtartani. Említést tett a testvértelepülésekről is, hiszen augusztus második hétvégéje Bácsalmáson a testvértelepülések találkozója is egyben. A mostani összejövetelen is néhány határon túli közösség képviselteti magát a nyolc testvértelepülésből. Majd ezt követően néhány gondolatot felidézett a németországi Bachnang testvérváros főpolgármesterétől kapott levélből.

Nagy volt az érdeklődés azon a nemzetiségi ételkóstolón, melyen nyolc csapat által készített étkeket kóstolhattak meg az érdeklődők. Az idei fesztiválon 2500-3000 kóstoló adagot osztottak ki.

Az est további részében a Veracruz zenekar, DJ Bobby és a DJ Udvar szórakoztatta az egybegyűlteket. A rendezvény sztárvendége az Első Emelet zenekar volt.