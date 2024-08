A találkozó egyik lényegi eleme volt a már létező, de az utóbbi időben nem igazán aktív KEF (Kábítószerügyi Egyeztető Fórum) tevékenységének felélesztése.

Prevenciós krekasztal beszélgetést szervezett a városi társszervezetek és intézmények számára a Biztonságos Bajáért Centrum a bajai városházán.

Fotó: Rab Rita

– Jeges vizet kell locsolni a több évtizede működő, de jelenleg alvó állapotban lévő KEF-re, hogy feléledjen – fogalmazott Ferenczi József a Biztonságos Bajáért Centrum (BBC) vezetője, program házigazdája.

Vasárnapi prédikációjából idézett az elsőként megszólaló Schindler Mátyás, a Páduai Szent Antal templom plébánosa, aki maga is mentálhigiénés szakember. - Reménytelenül sok a megoldatlan probléma, de nagyon fontos, hogy mindenki a maga területén és eszközeivel tegye meg, amit csak tud. Van tehetségünk hozzá. Ha az ember személyközpontú, empatikus és kongruens hozzáállással van jelen egy-egy közösségben, akkor mindig van adnivalója. Ha nem is tudjuk megváltani a világot, de a szűkebb környezetünkért sokat tehetünk – fogalmazott az atya. Hozzászólásában ismertetett számos adatot, amely kétségbeejtő képet fest a magyar társadalom jelenlegi állapotáról. Néhány adat ízelítőül: 14 ezerről 16 ezerre nőtt a gyermekkorú pszichiátriai esetek száma, jelenleg 22-24 ezer gyermek él nevelőotthonokban, a nevelőszülőknél, illetve gyermekotthonokban élők 40 százalékából lesz börtönviselt, prostituált vagy, hajléktalan. A 20 évesnél fiatalabb anyák aránya jelentősen nőtt, 26 százalékkal emelkedett azon esetek száma, ahol az apa személyét nem jegyzik be. Borsodban például minden negyedik apa ismeretlen. – Sokszor érezzük, hogy képtelenség megváltani a világot. Prédikációmban a kenyérszaporítás története kapcsán Jézust idéztem, aki azt mondta: „Ti adjatok nekik enni!” Mindenki meg tudja ezt tenni a maga területén, mindig van adnivalónk – emlékeztetett a plébános.

Fotó: Rab Rita

Ferenczi József a plébános szavait azzal egészítette ki: a centrum eddig is sokat tett a maga eszközeivel, ezt szeretnék új irányba terelni a KEF felélesztésével. A munkacsoport résztvevői a társadalomnak igen széles spektrumát fedik le, sokféle tudást és tapasztalatot felhalmozva.