A tábor célja az volt, hogy különböző művészetterápiás- és önismeret-fejlesztő eszközök és gyakorlatok segítségével fejlesszék a fiatalok érzelmi intelligenciáját, a hatékonyabb stresszkezelést és a kommunikációt – mondta el hírportálunknak Hevér Henrietta pszichológiai tanácsadó, táborvezető, aki azt is hozzátette, hogy a szervezésben Nagy Ágnes, pszichológiai tanácsadó volt a segítségére.

Művészetterápiával segítették a táborozó fiatalok önismeret fejlesztését

Fotó: Vajda Piroska

Megtudtuk, a tábor programjait igyekeztek változatosan összeállítani, így megismerkedhettek a fiatalok a Katarzisz Komplex Művészetterápiával, ami a relaxáció, a képzőművészet, versek és zene által segítette az önismeret-fejlesztést. Az alkalmazott eszközök és technikák között szerepelt a porpasztell, olajpasztell, akvarell, agyag, ceruza, méhviaszkréta, filctoll, montázs és kollázs. A komplex művészetterápiát kiegészítették irodalomterápiával, filmterápiával, fotó készítéssel és dramatikus elemekkel. A tábor különleges színfoltjaként a diákok megtekintették Cseklye Balázs Csontjaim őrzi a táj című irodalmi előadását a városi könyvtárban. Mindezek mellett lehetőségük nyílt a fiataloknak pszichológiai tanácsadás igénybevételére is – sorolta a táborvezető.

Azt is elmondta, hogy a tábort hosszú évek óta a Láncszem Alapítvánnyal közösen szervezi meg a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Család- és Gyermekjóléti Központja. Önzetlen támogatóik voltak: Jankovszki Ferenc, Buszlai István, a Marillen Kft., a Félegyházi Pékség és a Szikra-Vill Kft.. A Kiskun Múzeum idén is segítette a programot. Ezúttal az adventi, jótékonysági mézeskalács meseváros alkotásainak árveréséből befolyt összeggel – részletezte Hevér Henrietta, aki azt is hozzátette, bíznak abban, hogy a jövőben újabb támogatókat találnak programjainak megszervezéséhez.

Aki teheti támogassa a Láncszem Alapítványt, amelynek adószáma: 18356791-1-03, illetve számlaszáma: 11732071-20033741.