Ezúttal kevesebb volt a motor, mint a korábbi években, talán a nagy meleg miatt érkeztek többen autókkal a Pirates Family MC klubházához, a foktői Duna-partra. A ház a hatalmas fedett teraszával, a mellette lévő füves tisztáson fölállított kisszínpaddal, egy több száz személyes sörsátorral biztosított helyszínt az önfeledt szórakozáshoz.

Sokakat vonzott a a Pirates Family Motoros Club eseménye

Fotó: Zsiga Ferenc

A zenei programot pénteken a Cirkusz együttes és a szekszárdi Velorex GTI nyitotta meg, este kilenc órától a Paddy and the Rats ír kocsmazenei alapokra épülő rockmuzsikája teremtett bulihangulatot. A nap végén a bajai Metal Daze csapott a húrok közé, egyben zárva az első napi koncertsorozatot. Szombaton délután két órakor, száznál is több motoros részvételével közös motorozás indult a Duna menti települések érintésével, majd a nagy bemutatkozó kör után vetélkedők színesítették a programot. A motoros versenyszámok – szépség- és hangerőverseny, motoros lassúsági verseny, motorblokkhajítás – mellett olyan, a közönségnek is vidám perceket nyújtó versenyszámok kezdődtek, mint a kötélhúzó verseny és a szkanderbajnokság.

A szünetekben a színpadon a pocak- és mellszépségverseny nyújtott látványosságot.

Szombaton a The Garden indította a a show-t délután öt órakor, majd hétkor a Road Runner Bleus Band lépett színpadra. A Mudfield koncertjével folytatódott a nagyszínpadi program, amelyet este 11 órai kezdettel az Electric Soul együttes fellépése zárt. A nagyszínpadi koncertek közötti szüneteket a kisszínpadi fellépők töltötték meg zenével: pénteken a DRA klasszikus rockslágerekkel szórakoztatta a közönséget, szombaton a kalocsai Country Road együttes volt a hangulatfelelős.