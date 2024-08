A Continentals ötlete az Egyesült Államokban született meg 1967-ben. A formabontó, stílus indító zene bátorsága csodaként járta be az államokat, meghatározó hatást gyakorolva a keresztény könnyűzenére. Hamarosan Európát is meghódította, elérte Magyarországot is, így 1985-ben megszületett a Magyar Continentals.

A nyári időszakban országos és határon túli turnékat szerveznek, minden évben új repertoárral és tagsággal indulnak. Az idei turné július 31-én indult Miskolcról és augusztus 10-én Sajószentpéteren zárul.