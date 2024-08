Minden esztendőben kiemelt események számít a város életében a Lajosmizsei Napok programsorozat, mely egyebek mellett magában foglalja az augusztus 20-i megemlékezést, és ennek keretében a hónap végén nagyszámú programmal búcsúztatja a nyarat a település. Basky András polgármester kiemelte, hogy a rendezvény a 31 éve alatt Lajosmizse életének szerves részévé vált, amit nagyon várnak a lakosok.

Traktorok lepték el az utcákat a Lajosmizse Napokon

Fotó: Bús Csaba

Pénteken és szombaton megannyi szórakoztató eseményre várták a lakosságot a szervezők. Pénteken nagy sikerű szabadtéri mozivetítést tartottak, majd tűzzsonglőr show-t láthattak az érdeklődők. Szombaton már reggel mennyei illatok lengték be az Iskola-tó környékét, finom étkek rotyogtak a bográcsokban: több mint 20 nevező harmincnál is több étellel indult a lajosmizsei születésű országos séf emlékére rendezett, V. Benke Laci bácsi Emlékversenyen. Garaczi János, a zsűri elnöke elmondta, hogy a tájegységre jellemző, javarészt hagyományos, pörköltételekkel neveztek az indulók. Volt köztük marha, birka, csirke, babgulyás, de volt, aki nyúlpaprikással és vadas nyúllal nevezett. Káposztás ételt is többen főztek, köztük káposztát buktával, vagy cserépedényben készült töltött káposztát.

Garaczi János elmondta, hogy néhány csapat két-háromféle étellel is nevezett. A zsűri értékelésében figyelembe vette az ízharmóniát, az alapanyagok megfelelő arányát, és a jó díszítést. Az ítészek szemében kritérium volt a hús megfelelő darabolása, és az, hogy az étel csontszilánkoktól mentes legyen. Meghatározó a paprika és a hagyma adagolása is Garaczi János szerint, hiszen a túlzásba vitt hagyma édes irányba tolja az ízvilágot. Persze nem mindegy az étel zsírossága sem, és külön öröm a zsűrinek, ha valami újdonságot kóstolhat – mondta el Garaczi János.