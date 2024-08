Népzenétől volt hangos a kunfehértói strandon a tópart és környéke, a kecskeméti Hírös Néptánc Tanoda táncosai táboroztak az üdülőfaluban. S, ha már ott voltak, ízelítőt adtak a fürdőzőknek a tánccsoport repertoárjából.

A kunfehértói vízi színpadon ropták a kecskeméti táncosok

Fotó: Pozsgai Ákos

A tanoda küldetése, a magyar népi kultúra és hagyományok megőrzése és népszerűsítése, hogy a fiatalok és felnőttek számára egyaránt lehetőséget biztosítson a néptánc megismerésére és gyakorlására. A tánccsoport repertoárjában szerepelnek különböző tájegységek táncai és népviseletei, így bemutatóik mindig változatosak és színesek.

A Hírös Néptánc Tanoda rendszeresen részt vesz helyi és országos rendezvényeken, fesztiválokon, ahol nemcsak bemutatják tánctudásukat, hanem interaktív módon be is vonják a közönséget, ezzel is elősegítve a népi kultúra iránti érdeklődést.