Mint ismeretes, a Köznevelési törvény 2016-tól előírja, hogy az érettségi vizsgára bocsátás feltétele a középiskolai tanulmányok alatt ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A közösségi szolgálat keretei között hét területen, egészségügyi, szociális és jótékonysági, az oktatási, kulturális és közösségi, a környezet- és természetvédelemi, a katasztrófavédelmi, az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős, illetve az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység.

A kötelező közösségi szolgálatot teszi vonzóvá a bajai projekt

Fentiek érdekében elsőként egy kérdőívet készítettek, melynek segítségével mérték fel az igényeket 12 középiskola diákjai körében. A korábbi években a tűzoltóságon közösségi szolgálatot eltöltő fiatalok a laktanya napirendjébe kapcsolódhattak be, későbbiekben elméleti oktatást is kaptak. A közösségi szolgálat olyan módját keresték, amely támogatja, hogy a fiatal jó hatást gyakoroljon a környezetére, miközben maga is jó élményeket szerez és számos készsége fejlődik, mint például az önismeret, empátia és a helyes döntési képesség.

A közösségi szolgálat újragondolásával a hétköznapokban is „használható” tudás, tapasztalatok fiataloknak történő átadása mellett a későbbi pályaválasztást is segítenék. Az igényfelmérő kérdőívet a három járásból 12 középiskolájába juttatták el, a visszaérkezett 597 darab kitöltött dokumentum alapján dolgozták ki a tematikát.

Börzsönyi Zsolt tűzoltó főhadnagy arról is beszámolt, hogy a megkérdezetteket leginkább az elsősegélynyújtás és újraélesztés, a vízimentés, búvárkodás, illetve a Bajai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság használatában lévő gyakorlatok, bemutatók tartására szolgáló füstszimulációs konténer érdekelte.