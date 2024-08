A példaértékű kezdeményezés augusztus utolsó hetében harmadik alkalommal valósult meg. Fanni szülei, Steiner Nikolett és Berki Zoltán idén is szabadidejüket feláldozva dolgoztak azért, hogy a táborozók a szakemberek bevonásával megtanulhassák a helyes és biztonságos közlekedést. A szervezés mellett a finom ebédet is Nikolett és Zoltán főzték a tábor résztvevőinek. Fanni elvesztése után két hónappal fogalmazódott meg a közlekedésbiztonsági tábor ötlete. Az édesanya, Steiner Nikolett olyan kezdeményezést szeretett volna elindítani, ami életben tartja lánya, Fanni emlékét, ugyanakkor hasznára válik másoknak. Kézenfekvő volt a közlekedésbiztonsági tábor ötlete, amit nagyon sokan felkaroltak, támogattak, hiszen minden szülő fontosnak tartja, hogy iskolakezdés előtt megtanítsák a gyerekeiket a helyes közlekedésre – nyilatkozta hírportálunknak Bajzák Andrea, az önkormányzat ifjúsági referense, aki a tragédia óta segíti, támogatja a házaspárt.

Fanni édesanyja, Steiner Nikolett

Fotó: Vajda Piroska

Már az első közlekedésbiztonsági táborba is sok gyermek érkezett

Miután megszületett az ötlet nagyon gyorsan szerveződött a tábor, nagyon sokan álltak mellénk. Így a Göllesz-iskola, a félegyházi rendőrség, az önkormányzat, a Nor-Bike Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, a Dél-100 Kft., a Bács-Kiskun Vármegyei Baleset-megelőzési Bizottság, Félegyházi Pékség és a Süveges Autósiskola – sorolta az édesapa, Berki Zoltán.

Áprilisban történt a végzetes baleset és augusztusban már az első táborban 70 gyermek vett részt. A tábor nagyon jól sikerült, a gyerekek jól érezték magukat és rengeteget tanultak. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk: fontos és szükség van ilyen táborra, mondták a szülők, így nem volt kérdés, hogy legyen-e folytatás. A második és most a harmadik tábor is megvalósult. Eddig mintegy kétszáz gyermek tanult a biztonságos közlekedésről – mesélte Zoltán. Azt is elmondta, hogy Balla László, alpolgármester is az ügy mellé állt, idén is a jótékonysági halászléfőző verseny bevételével támogatta a tábor megvalósítását.