Máday Norbert, 10. fokozatú Wing Tsun nagymester, a könyv írója eleveníti fel a nyolcvanhárom éves korában elhunyt Polyák József karatemester emlékét, aki több harcművészeti ág és a kaszkadőrség alapjait is elsőként mutatta be Magyarországon. A mester személyi testőre volt II. János Pál Pápának, és több hazai állami vezető mellett nemzetközi hírességek – Aristotle Onassis, Liz Taylor, Richard Burton és Habsburg Ottó – testőreként is dolgozott.

