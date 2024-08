Nyári estéken a szabadban kiülve, egy pohár bor mellett, piknikjelleggel pléden, padon hallgathatja a közönség a dalokat.

Könnyűzenei pikniket rendeznek Baján

Fotó: Beküldött fotó

– Mindig egy picit más koncepció felé hajlunk. Tavaly folkosabb, népi ihletésű dalokat válogattunk. Idén szerepelnek egyaránt megzenésített versek, illetve ismert és a közönség által is jól énekelhető magyar könnyűzenei slágerek. Most először nem basszusgitárral, hanem nagybőgővel lépünk fel. Új énekesünk is van Kistamás Péter személyében. Próbálunk mindig új formációban is színpadra lépni – mondta hírportálunknak Dely Géza, a Rábl Szinpad és Zenei Közösség vezetője.

Két alkalommal, augusztus 9-én, illetve 16-án , új helyszínen várják a közönséget. A Szent László ÁMK udvarán épített színpadon tekintheti meg a közönség a Könnyűzenei Piknik legújabb válogatását, Magdali Anna, Dudás Júlia, Erdei Nóra, Ördög Szimonetta, Kistamás Péter énekesek, és Wolfártné Tóth Mária (fuvola), Szöllősi Kristóf (dob, gitár), Farkas Tamás (nagybőgő), Szabó Dávid (zongora, dob) előadásában.