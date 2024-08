Megtudtuk, az ünnepelt 1929. augusztus 10-én született Kiskunfélegyházán, jómódú, kétgyermekes családba. Feleségével 1955-ben kötöttek házasságot, 60 évig éltek együtt. Hű társa nyolc éve halt meg. Józsi bácsi büszkén mesélt arról, hogy két gyermekük született: Marika és József, akik három fiú unokával és egy dédunokával ajándékozták meg.

Kilencvenöt éves születésnapján köszöntötték Koncz Józsefet

Fotó: Vajda Piroska

A születésnapos azt is elmondta, ebben a kilencvenöt évben megélt jót és rosszat egyaránt. A II. világháborútól az 56-os forradalmon át sok mindenen keresztül ment. De számára a legfájóbb szülei kulák származása miatti meghurcolása volt. Munkaszolgálatra vitték és a bányában töltött nehéz hónapok későbbi megbetegedését is okozták. Három hónapig tolókocsiba kényszerült, de hála Istennek felgyógyult – idézte fel egykori emlékeit az ünnepelt. Hozzátette, az 1989-es rendszerváltás sok örömöt hozott az életébe. 1994-ben visszakapták a földjeiket és felülhetett élete első traktorjára is. Elkezdett gazdálkodni és ameddig ereje, egészsége engedte dolgozott a földjein. Később termény kereskedelemmel foglalkozott mint kisiparos. Közben volt időszak, amikor a politika is érdekelte, belépett a Kisgazda Pártba és nyolc évig volt a helyi képviselő-testület tagja.

Szabadidejében az 1995-ben megalakult polgárőr-egyesület alapító tagjaként tevékenykedett. Bár ma már tiszteletbeli tag mégis szeretettel hívják az egyesület eseményeire.

Józsi bácsi jelenleg a lánya szomszédságában lévő lakásban él, amelyet még feleségével vásároltak. Itt tölti nyugodt, nyugdíjas éveit. Korához képest jó egészségnek örvend. Csupán a hallásával van gondja, de a látása még ma is olyan jó, hogy autót vezetni is szokott. Elsősorban a tanyájára jár ki, ahol a veteményes kertjét még mindig nagy szeretettel gondozza.