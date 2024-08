Vallásos családban nőtt fel, mindig körülvette az isteni csillogás, jelenlét. Természetesen az elején őt is a nagyszülei vették rá, hogy templomba menjen.

– Nem tudom, hogy egy gyerek föl tudja-e fogni, hogy miről is van szó a templomban. De az a légkör, ami ott körülveszi, a felnőttek kapcsolódása, a vágy arra, hogy valami egészhez kapcsolódjanak, azt a gyerek is megérzi, és én is megéreztem már akkor. Később pedig, már fiatal felnőttként ez az élmény vagy emlék, ez a fajta transzcendenshez való viszonyulás már bennem maradt. A hittel születni lehet. Ez egy nyitottság erre. Azt is el tudom már fogadni, hogy valahol ez sok-sok embernek felfoghatatlan dolog, míg másoknak nagyon természetes – hangsúlyozta a zenész.

Kollár-Klemencz László készülő könyve kapcsán megemlítette, hogy az Öreg Banda egy kis kerülő volt, bár ott is erősen jelen volt a természet, de akkor már tudta, hogy szeretne egy nagyobb anyagot írni az ember és természet kapcsolatáról, és így született meg a az Anyám tenyere című könyv.

– Elsősorban az ember és az állat kapcsolatáról van szó. Körülöttem nagyon sok állat él. Nap mint nap figyelem őket és próbálom felvenni velük a kapcsolatot. Sikerül is – fogalmazott Kollár-Klemencz László, mire a közönség nevetett. Az előadó örömmel nyugtázta a közönség derültségét, majd hozzátette: éppen erről szól a könyv.

Kollár Klemencz László

Fotó: Márton Anna

– Ennek a határát szeretném valahol elmosni és kicsit egyenlővé tenni ezt a kettőt. Megmutatni azt, hogy nagyon-nagyon mély kapcsolatunk van az állatokkal, még ha nem is akarunk róla tudomást venni. Nemcsak az állatokkal, hanem a bennünk élő természeti lénnyel is. Arról is szól a könyv, hogy mi mindent ad, ha erre tudunk figyelni. Ez a szoros kapcsolat korábban megvolt az ember és a természet, az ember és az állat, az ember és a benne élő állat között. Aztán ettől elfordult a kultúránk. Engem ez érdekel igazán. Közben meg nézem az állataimat, és látom azt a finomságot, ahogy egymáshoz fordulnak, azt, ahogy két ló tudja szeretni egymást. Most van két lovam, jobban mondva az egyik a szomszédé, de ők egymásba szerettek. Ezeket a lovakat már nem tudom és nem is akarom elválasztani. Annyira finoman tisztogatják egymást, sóhajtoznak egymás fülébe. Amikor én ezt megfigyelhetem, az egy gyönyörű dolog volt – említette az előadó.