A péntektől vasárnapig tartó programok egy részének sikerét megélve annál fontosabb küldetését az önkormányzat – ide sorolva a kisebbségi önkormányzatot, civil szervezeteket, helyi vállalkozókat – aligha teljesíthette volna, minthogy a színes és változatos programokkal a falu minden korosztályát megszólította; kit-kit feladata, képességei szerint a szervezésbe, a műsorfolyamba pedig szereplőként is bevonta.

Bedi Gyula polgármester köszöntötte a falunap közönségét

Fotó: Zsiga Ferenc

A falunap pénteken kiállítás-megnyitóval kezdődött a községháza főbejárati előterében, a Kapu Galériában, ahol az idei alkotótábor terméséből nyílt tárlat. A rendezvényparkban felállított fedett színpadon először a gyerekeknek kedveztek. A debreceni Ákom-Bákom bábcsoport Csizmás kandúr című előadása szinte a székekhez szögezte az addig vidáman futkározó, többnyire óvodáskorú kicsiket.

A folytatásban az Uszódi Gubbantós Hagyományőrző Néptánc Együttes ifjúsági és felnőtt csoportjai adtak műsort. A tetszésnyilvánítás úgy is megnyilvánult, hogy a közönség a zene ritmusára tapsolt. Az együttes nevét is adó „gubbantós”-ról annyit mindenképpen érdemes tudni, hogy Uszód idén 90 éve kapcsolódott be az akkori Gyöngyösbokréta mozgalomba. Azóta az uszódi gubbantós a magyar néptáncok leírásában is szerepel. A múlt mellett a jelenről annyit feltétlenül el kell mondani, hogy idén a tánccsoport újraszerveződött. A tánccsoport művészeti vezetői immár Lakatos Bence Gábor és Radics-Lakatos Gabriella. A bemutatott táncok zenei alapját a kalocsai Pogrányi Miklós és barátai zenekar tagjai készítették el a csoportoknak.

A következő műsorszám ugyancsak helyi előadókhoz, ezúttal az Uszódi Bari(k) – hoz, azaz a helyi amatőr színtársulathoz kötődött. Mint sokak számára emlékezetes, a színjátszó csoport 2023 tavaszán uszódi, főleg iskolás és óvodás korú gyermekek szülőiből alakult. Az amatőr színtársulat az immár a klasszikusok közé sorolható Indul a bakterház című népi színjátékot mutatta be. A kitörő taps, a darab szeretetteljes fogadtatása bizonyosan nagy motiváló erő lesz a csoport munkája további folytatásához.