Tari Annamária kormányzó szólt a tervezett nagy programjaikról is. Októberben az egészségmegőrzés jegyében stroke-napot tartanak, ahol a szűrések és tanácsadások mellett stroke-sétát is hirdetnek. A bevételt jótékony célra fordítják. Dolgoznak egy általános iskolásoknak szóló előadássorozat-csomagon is, melyet az intézmények a világnapokon, így például a Föld napján mutathatnak be.

A sajtótájékoztató részeként Joóné Lindenmayer Gabriella, a Rotaract elnöke felidézte a közelmúltban megtartott Down-tábor emlékeit, melynek keretében a 10 család a Vadaskertbe is kilátogathatott.