Beruházás 49 perce

Megépült a Kisfái hulladéklerakóhoz vezető út Kecskeméten

Véget ért a hulladékgazdálkodási fejlesztés első szakasza, és befejeződött a Kisfái hulladéklerakóhoz vezető út 717 méteren történő megújítása Kecskeméten, illetve nagyrészt elkészült a hulladékválogató üzem is a fejlesztést támogató KEHOP pályázatnak köszönhetően. Számos gép- és eszközbeszerzés is történt a projekt kereteiben. A fejlesztés második szakasza jelenleg is zajlik - közölte a kecskeméti önkormányzat.

Befejeződött a Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre című, KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosító számú fejlesztés első szakasza. A kedvezményezettek az eddig befejeződött fejlesztésekre 13,582 milliárd forint uniós és hazai, vissza nem térítendő támogatásban részesültek, a Széchenyi 2020 program keretében. A projekt második szakasza még folyamatban van – írja közleményében a kecskeméti önkormányzat. Megépült a Kisfái hulladéklerakóhoz vezető út Kecskeméten

Fotó: Horváth Péter / archív-felvétel A projektet Duna-Tisza Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (2023.01.01. napjától Építési és Közlekedési Minisztérium) konzorciumban valósítja meg. Az első szakaszban megtörtént eszközbeszerzések: összesen 51 darab konténer, köztük 5,7,10, és 32 köbméteres edények, valamint veszélyes hulladékgyűjtő kármentő; 19 darab utcai hulladékgyűjtő edényzet, 120, és 1100 literesek, valamint 200 ezer darab 120 literes kék testű sárga edényzet amely a lakossági szelektív hulladékgyűjtést segíti. Az első szakaszban gépbeszerzés is történt: 2 darab tolólapos kompaktor, 27 darab tömörítőlapos jármű, 2 és 3 tengelyes hulladékgyűjtő jármű, multifilteres tehergépkocsi, láncos konténeremelő tehergépkocsi szolgálja a modern hulladékgazdálkodást. A projekt első szakaszában az építési beruházások is elkezdődtek, egyes elemek már el is készültek. Kecskeméten megépült a hulladéklerakóhoz vezető út 717 méter hosszon. Kecskeméten mintegy 60 százalékos készültséggel valósult meg a mechanikai, biológiai hulladékválogató csarnok építése, valamint az elkülönítetten gyűjtött szelektív hulladékot feldolgozó üzem (válogatómű) bővítése. A projekt megvalósításának második szakaszában folytatódik a beruházás, melynek részeként befejeződik a kecskeméti fejlesztés, továbbá Cegléden 1 darab komposztáló tér, csapadék-, és csurgalékvíz gyűjtő rendszer teljes kiépítése valósul meg. Monoron szintén 1 darab komposztáló teret, csapadék-, és csurgalékvíz gyűjtő rendszert hoznak létre, valamint átrakó állomás valósul meg.

A projekt második szakaszában az építési munkák várhatóan 2025 januárjában érnek véget. A beruházásról bővebb információ kapható a [email protected] e-mail-címen és a 06-76/513-533-as telefonszámon.

