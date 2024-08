Kiss Csaba az ezredfordulón kezdte le a Kinder-figurák gyűjtését. Budapesten az egyik bolhapiacon találkozott egy komolyabb kereskedővel, akkor kapta el a gyűjtési vágy. Amikor katalógust is szerzett, akkor derült ki, hogy a világban különböző területek sokféle figurát bocsátottak ki. A Csillagok háborúja vagy a Gyűrűk ura szereplői is el voltak rejtve a csokitojásokban – mondta a gyűjtő.

A kiállítás épülete nem messze az iskolától található, a látogatót az első szobában egy bemutató szöveges rész tájékoztatja. A tárlat a kezdetektől mutatják be a Kinder tojás gyártásának a történetét, ennek keretében a hazai történetet is olvashatják az olvasók. Majd pedig a keceli vonatkozásával is megismerkedhetnek. A helyi Humán Kft. ugyanis a kapszulákat csomagolta a hazai forgalmazó számára. A keceli cég egyik vezetője egy olyan célszerszámot talált ki, amellyel szépen, sérülésmentesen be lehet helyezni a kapszulába a figurákat. Az első vitrinben érdekes reklámanyagokat is láthat az érdeklődő, illetve a nagyobb gyűjtési kategóriákat. Ezek között vannak vonatok, autók, fém- és fafigurák is. A kiállítótérben pedig láthatóak a különleges kis figurák, amelyekért rajonganak a gyerekek – mondta végül Kiss Csaba.