Hamzáné Lakó Judit, a szervező Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület titkára köszöntőjében kihangsúlyozta, hogy az agráriumot sújtó nehézségek ellenére a gazdák talpon maradnak, és Kecskemét és térsége 12 települése mutatkozhat be, több mint 100 kiállítóval, kézműves bemutatóval, kulturális műsorral és értékesítővel. Emlékeztetett, hogy a 90 éves Hírös Hét Fesztivál szerves része a seregszemle.

Citerások is felléptek a 27. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállításon

Fotó: Bús Csaba

Papp Zsolt György, az Agrárminisztérium közös agrárpolitika végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára megnyitó beszédében méltatta a rendezvényt, kiemelve, hogy az kiváló alkalom, hogy a vevő megismerje a termelő portékáját, és beszélgessenek egymással. A seregszemle arra is kiváló, hogy az önkormányzatok bemutatkozzanak. A helyettes államtitkár kifejtette, hogy a kiállításon látható, hogy milyen kiváló termények és termékek születnek még az aszályos időszakban is. Köszönetet mondott a gazdáknak azért, hogy a nehézségek ellenére is sikerül ellátni a magyar családokat jó minőségű élelmiszerrel, majd a pályázati lehetőségekről szólt Papp Zsolt György.

Elmondta, hogy a kertészet terén hétezer családi gazdálkodót támogattak, melynek köszönhetően valódi technológiai megújulást és fejlődést értek el.

Most pedig a közös agrárpolitika keretében meghirdethető pályázati forrásokhoz hozzáférést tudnak biztosítani: augusztus 13-tól beadható, és szeptember közepéig elérhető az élelmiszeripari fejlesztésekre irányuló támogatási kérelem, ami a kis kézműves gazdálkodók, őstermelők élelmiszeripari fejlesztéseinek megvalósításához nyújt támogatást. A helyettes államtitkár hozzátette, hogy a kormány kiemelt fókusz területét jelenti az élelmiszeripar, és a feldolgozóipar, úgy, mint a kertészet, és az állattenyésztés – az agrárium maga, amire kiemelt stratégiai partnerként tekint a kormányzat.

A megnyitón két házigazda település mutatkozott be: Balogh Károly polgármester Helvéciát, Petrezselyem László alpolgármester Tiszakécskét mutatta be. Ezt követően a két település kulturális csoportja adott műsort.