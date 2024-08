Az ülés szinte létfontosságú, ugyanis a július 18-ára összehívott, de a képviselői szabadságolások miatt határozatképtelenségre hivatkozva törölt tanácskozás, és a mostani napirendjén is az augusztus 20-i kitüntető díjakról szóló döntés szerepel.

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

A Simon Zoltán alpolgármester által jegyzett meghívóból tudható, hogy más fontos témákról is dönthetnek a városatyák. Többi között a 2024. évi költségvetési rendelet módosításáráról is. Az V. számú háziorvosi körzethez tartozókat érintő ügy, hogy a tavaly augusztus óta betegsége miatt nem dolgozó dr. Szabó János háziorvos a praxis működtetését felmondta, de eddig senki nem jelentkezett, aki azt átvenné a praxist. Megoldás lehetne, hogy a dr. Szabó Jánost helyettesítő dr. Répási Máté, heti 10 órában a továbbiakban is ellátná a körzetben lakókat.

Az ülésen szó lesz még óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről, és beszámol az elmúlt nevelési évéről Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje. A városi kitüntető díjakról zárt ülés keretében tárgyalnak majd.