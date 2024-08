A falvédők üzenete

A falvédők használata és eredete a német kultúrkörből érkezett Magyarországra a 19. század végén. Elsőként egy bécsi iparművész fejéből pattant ki az ötlet, hogy a konyhákba is lehet díszített textileket a falra akasztani. 1871-ben egy divatlapban közzé is tett néhány rajzot, amelyen hímzésmintákat kínált a konyhai falvédőkre. A textilek mintáit zömében sokszorosítottak, előre nyomottak voltak, ami a későbbiekben már sokat rontott értékükön. Időnként már-már a giccs határmezsgyéjét súrolták, vagy át is lépték azt. A hímzés minősége és színvilága a készítő ízlésvilágát tükrözte. Az életmód és a lakások korszerűsödésével a falvédők fokozatosan eltűntek, az 1950-60-as évek csempézett konyháiban már nem volt szükség arra, hogy megvédjék a falat a szennyeződésektől.